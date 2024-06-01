ДТЭК: Враг серьезно повредил оборудование на двух ТЭС
Суббота, 1 июня 2024, 09:30
В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
Источник: министр энергетики Герман Галущенко в Facebook, ДТЭК
Детали: По его словам, последствия еще уточняются.
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Энергетики уже работают над их ликвидацией.
Обновлено: В ДТЭК сообщили о "серьезных повреждениях" на двух ТЭС.
Дословно: "И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС.
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Серьезно повреждено оборудование.
Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца".
Напомним:
- В России в ночь на субботу взлетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около 3.00 они совершили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны - в Закарпатье. Воздушная тревога продолжалась до 5.30.
- Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что в ночь на субботу в Винницкой области из-за падения обломков сбитого вражеского дрона возник пожар на объекте критической инфраструктуры.