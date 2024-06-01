Зеленский прилетел в Сингапур и выступит на форуме по безопасности

Президент Владимир Зеленский 1 июня посетит Сингапур, чтобы выступить на большом форуме по вопросам безопасности.

Источник: AFP со ссылкой на организаторов, Зеленский в Telegram

Детали: Украинский лидер в воскресенье лично выступит на "Диалоге Шангри-Ла", ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Также Зеленский проведет ряд встреч, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином, сингапурскими инвесторами

Прямая речь Зеленского: "Глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием.

Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности - это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона".

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Напомним: Ранее о визите Зеленского в Сингапур писали СМИ.