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Зеленский поедет в Сингапур на конференцию по безопасности - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 31 мая 2024, 13:26
Зеленский поедет в Сингапур на конференцию по безопасности - СМИ
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в эти выходные поедет в Сингапур, где примет участие в конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщили агентству Reuters шесть источников.

Источник: Reuters

Детали: Два источника сообщили агентству, что Зеленский обратится к делегатам "Диалога Шангри-Ла" в субботу.

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Ожидается, что помощь Украине в сфере безопасности будет одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на нынешнем диалоге, главной конференции по безопасности Азии. Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Посольство Украины в Сингапуре не ответило на запрос Reuters о комментарии. Офис Зеленского в Киеве не сразу ответил на запрос о комментарии.

Сообщается, что с 2022 года российская делегация не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

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Что предшествовало:

  • Украина не впервые участвует в конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
  • В 2022 году Зеленский принимал онлайн-участие в азиатском саммите по безопасности.
  • А в 2023 году в Сингапуре на форуме находился экс-министр обороны Алексей Резников.

Темы: СингапурЗеленский
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