Зеленский поедет в Сингапур на конференцию по безопасности - СМИ

Президент Владимир Зеленский в эти выходные поедет в Сингапур, где примет участие в конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщили агентству Reuters шесть источников.

Источник: Reuters

Детали: Два источника сообщили агентству, что Зеленский обратится к делегатам "Диалога Шангри-Ла" в субботу.

Реклама:

Ожидается, что помощь Украине в сфере безопасности будет одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на нынешнем диалоге, главной конференции по безопасности Азии. Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Посольство Украины в Сингапуре не ответило на запрос Reuters о комментарии. Офис Зеленского в Киеве не сразу ответил на запрос о комментарии.

Сообщается, что с 2022 года российская делегация не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: