Зеленский поедет в Сингапур на конференцию по безопасности - СМИ
Президент Владимир Зеленский в эти выходные поедет в Сингапур, где примет участие в конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщили агентству Reuters шесть источников.
Источник: Reuters
Детали: Два источника сообщили агентству, что Зеленский обратится к делегатам "Диалога Шангри-Ла" в субботу.
Ожидается, что помощь Украине в сфере безопасности будет одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на нынешнем диалоге, главной конференции по безопасности Азии. Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.
Посольство Украины в Сингапуре не ответило на запрос Reuters о комментарии. Офис Зеленского в Киеве не сразу ответил на запрос о комментарии.
Сообщается, что с 2022 года российская делегация не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.
Что предшествовало:
- Украина не впервые участвует в конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
- В 2022 году Зеленский принимал онлайн-участие в азиатском саммите по безопасности.
- А в 2023 году в Сингапуре на форуме находился экс-министр обороны Алексей Резников.