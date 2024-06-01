Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку: женщина госпитализирована в тяжелом состоянии

В субботу 1 июня российские оккупационные войска ударили управляемыми авиационными бомбами по городу Константиновка Донецкой области, ранения получила женщина.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В 11:25 1 июня российские войска обстреляли город Константиновку, вероятно, двумя управляемыми авиационными бомбами „УМПБ Д-30 СН".

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В результате вражеской атаки телесные повреждения получила 48-летняя женщина, которая находилась на улице. Ее госпитализировали с осколочными ранениями в тяжелом состоянии".

Детали: По словам спикера, в городе повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом, а также автомобиль.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

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Напомним: 31 мая в 22:10 российская армия совершила атаку двумя управляемыми авиационными бомбами "УМПБ Д-30 СН" на Мирноград, попала по жилому микрорайону и ранила пять человек.