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Движение по плотине ДнепроГЭС не будут открывать в ближайшее время

Роман ПетренкоСуббота, 1 июня 2024, 15:34
Движение по плотине ДнепроГЭС не будут открывать в ближайшее время
фото: укргидроэнерго

После детального обследования последствий повреждения ДнепроГЭС приняли решение не открывать движение по плотине на выходные дни.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "После детального обследования последствий вражеского ракетного удара приняли решение не открывать движение по плотине на выходные дни. За это время должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения.

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Поэтому в ближайшие дни мы проведем всю эту работу, а пока надо будет воспользоваться другими мостами через Днепр в Запорожье".

Напомним: В субботу утром в Запорожье было перекрыто движение транспорта через Днепровскую ГЭС.

Темы: Запорожьеобстрел
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