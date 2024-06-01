Движение по плотине ДнепроГЭС не будут открывать в ближайшее время
Суббота, 1 июня 2024, 15:34
После детального обследования последствий повреждения ДнепроГЭС приняли решение не открывать движение по плотине на выходные дни.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь Федорова: "После детального обследования последствий вражеского ракетного удара приняли решение не открывать движение по плотине на выходные дни. За это время должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения.
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Поэтому в ближайшие дни мы проведем всю эту работу, а пока надо будет воспользоваться другими мостами через Днепр в Запорожье".
Напомним: В субботу утром в Запорожье было перекрыто движение транспорта через Днепровскую ГЭС.