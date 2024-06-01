В Запорожье перекрыли движение транспорта по Днепровской ГЭС

В субботу утром в Запорожье было перекрыто движение транспорта по Днепровской ГЭС.

Источник: Патрульная полиция Запорожской области в Telegram, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Дословно полиция: "Объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район".

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Детали: По словам Федорова, ночью россияне массированно атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

Люди не пострадали.

Напомним:

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