Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожье перекрыли движение транспорта по Днепровской ГЭС

Алена ИвашкивСуббота, 1 июня 2024, 06:59
В Запорожье перекрыли движение транспорта по Днепровской ГЭС
ДнепроГЭС, фото: Википедия

В субботу утром в Запорожье было перекрыто движение транспорта по Днепровской ГЭС.

Источник: Патрульная полиция Запорожской области в Telegram, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Дословно полиция: "Объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район". 

Реклама:

Детали: По словам Федорова, ночью россияне массированно атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы. 

Люди не пострадали.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Запорожьеракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Запорожье
ОВА: В Запорожье прогремели взрывы
Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: разрушен терминал
ОВА: Оккупанты за сутки 342 раза ударили по Запорожской области и разрушили дома
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: