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Зеленский об идее Трампа прекратить войну: Неужели он хочет быть президентом-лузером?

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июня 2024, 17:39
Зеленский об идее Трампа прекратить войну: Неужели он хочет быть президентом-лузером?
Владимир Зеленский, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Владимир Зеленский предупреждает о риске того, что экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп может стать "президентом-лузером" и ослабить влияние США в мире, если вынудит Украину к перемирию с Россией.

Источник: Зеленский в интервью The Guardian

Прямая речь: "Я не совсем понимаю: неужели он хочет быть потом президентом-лузером? Давайте представим себе, что президент – Трамп и, например, он решил закончить войну за счет Украины. И каким-то образом в диалоге имеет подтверждение с российской стороны от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать: "Ну все, я вам не даю никакой поддержки, оружия нет, финансов нет". Договорится, может, с кем-то из партнеров, и они также прекратят. Конечно, Украина без оружия голыми руками не сможет воевать с многомиллионной армией. Давайте представим.

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И представьте себе на секунду... Я считаю, 100%, что так будет, но давайте представим, что на 10% – что после этого Путин пойдет дальше. Так кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он тогда будет очень слабым, а это говорит не о его личности, а об институциональности США. Они станут очень слабыми, они не будут лидерами в мире".

Детали: Зеленский считает, что в таком случае США будут все еще мощные во внутренней экономике, но их международное влияние "будет равно нулю".

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что Соединенные Штаты уже не такой игрок. И тогда выходят на арену другие лидеры других стран, в большинстве своем авторитарные. Вот вам и окончание ceasefire (прекращение огня – ред.), начало именно того, о чем все так боятся вслух говорить, это реальная Третья мировая война", – предостерег президент.

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Темы: ЗеленскийТрампвойна
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