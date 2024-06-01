Черновицкий ТЦК заявил о втором нападении на работников за два дня, киевлянин написал заявление

Черновицкий областной ТЦК и СП заявляет, что в субботу в Черновцах военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК, чем спровоцировал ответный удар.

Источник: Черновицкий областной ТЦК и СП

Дословно: "Очередной конфликт возник в Черновцах 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар.

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Кроме того, нападающий оскорблял честь и достоинство военнослужащего, высказывая в его сторону угрозы".

Детали: Отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранительные органы, проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств.

Обновлено: В то же время, как сообщила Суспільному пресс-секретарь нацполиции Черновицкой области Каролина Маришева, 43-летний житель Киева обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил работник ТЦК.

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По информации Маришевой, работник ТЦК также обратился в полицию. Он сообщил, что во время требования предоставить для проверки военно-учетные документы гражданский мужчина начал вести себя агрессивно и наносил ему удар в область груди.

По обоим обращениям в полиции начали проверку.

В то же время в пятницу вечером Черновицкий областной ТЦК и СП заявил, что 31 мая в селе Черепковцы во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанный гражданский гражданин совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК. Нападающий оказал сопротивление и был задержан до приезда представителей полиции.

В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь, он был госпитализирован. В сообщении отмечалось также, что пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады.