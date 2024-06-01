Силы обороны контролируют Волчанск на 70% – "Хортица"

Силы обороны контролируют Волчанск на севере Харьковщины примерно на 70%.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона, аналитический проект DeepState

Прямая речь Волошина: "Сейчас Силы обороны контролируют город Волчанск, около 70%. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами. Но Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем".

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Детали: Волошин также добавил, что Силы обороны держат под огневым контролем реку Волчья и "приложат все усилия, чтобы враг не перешел на ту сторону реки".

Вместе с тем, как сообщает аналитический проект DeepState, северная часть Волчанска за три недели российского наступления практически стерта вражеской артиллерией.

"Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных поражениях строительного фонда города. Ориентировочно от 50 до 80 процентов уничтожено и не подлежит восстановлению. Есть еще целые дома в южной части города, но и им еще не долго стоять при такой интенсивности", – отмечает DeepState.

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Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил 30 мая, что противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов.

Впрочем, по мнению главкома, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны на Харьковском направлении.