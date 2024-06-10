Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине задождит и немного отступит летняя жара

Алена МазуренкоПонедельник, 10 июня 2024, 13:31
В Украине задождит и немного отступит летняя жара
фото: УП

С 11 июня синоптики прогнозируют в Украине дождливую погоду с грозами, шквалами и градом, а температура воздуха местами опустится до до +17+23 градусов.

Источник: синоптик Наталья Диденко

Прямая речь: "Неделя начинается дождями и комарами. Завтра (11 июня - ред.) дожди с грозами, временами с сильными ливнями, градом и шквалами пройдут на западе, севере Украины (на Сумщине немного легче), затронут Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. Это будут гулять атмосферные фронты.

Реклама:

Будет преобладать завтра (11 июня - ред.) сухая погода на востоке Украины, в большинстве центральных областей и южной части.

Жара будет продолжаться на востоке и юге, +29+33 градуса. На западе даже холодновато, +19+23 градуса. В целом ожидается +23 +29 градусов".

 
погода 11 июня

Детали: В Киеве 11-го июня пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Вероятны шквалы и град. Температура воздуха +26, +27 градусов.

ВИДЕО ДНЯ

В течение 12-14 июня, кратковременно похолодает до +17 +23 градусов на западе, севере и местами в центральных областях Украины.

Кроме того, в результате значительных дождей, в бассейнах рек Закарпатской области возможно стремительное повышение уровней воды, существует угроза схода небольших селевых потоков.

На реках бассейна Днестра, на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды.

Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения р.Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

 
погода 12 июня
 
погода 13 июня
 
погода 14 июня

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
погода
В понедельник Украину накроют дожди и грозы, местами град и шквалы
Синоптики предупреждают о грозах в западных и центральных областях
В воскресенье в Украине жарко, в ряде областей дожди и грозы
Последние новости
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
10:23
Космический телескоп заснимал межзвездную туманность, похожую на цветную рыбу
Все новости...
Реклама:
Реклама: