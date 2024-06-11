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Россияне сбросили "КАБ-500" на жилой квартал Константиновки: 5 раненых

Валентина РоманенкоВторник, 11 июня 2024, 07:59
Россияне сбросили КАБ-500 на жилой квартал Константиновки: 5 раненых
фото прокуратуры

Враг сбросил на жилой квартал в Константиновке Донецкой области "КАБ-500" - пятеро мирных жителей получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 10 июня 2024 года, в 23:20, армия государства-агрессора нанесла авиаудар по городу Константиновка. По предварительным данным, враг сбросил на прифронтовой населенный пункт "КАБ-500" с универсальным модулем планирования и коррекции.

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фото прокуратуры

Средство поражения попало по жилому микрорайону, где в своих квартирах в результате разбития стекла и мощной взрывной волны получили телесные повреждения 5 местных жителей. Мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставили в больницу.

У пострадавших диагностированы черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела - всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных жилых домов: в домах выбиты окна и стекла.

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фото прокуратуры

Темы: Донецкая областьвойна
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