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Эстония передает Украине ЗРК малой дальности Mistral и ракеты к ним

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 11 июня 2024, 18:10
Эстония передает Украине ЗРК малой дальности Mistral и ракеты к ним
зенитно-ракетный комплекс малой дальности типа Mistral. фото - википедия

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 11 июня объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи, в который войдут зенитно-ракетные комплексы малой дальности типа Mistral и ракеты к ним.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение эстонского Минобороны

Детали: Объявляя о пакете, Певкур отметил, что Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить длительную жестокую атаку России, и такая помощь также в интересах Эстонии.

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"Мы сформировали пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила максимальную пользу от нее, не нанося ущерб боеспособности Сил обороны Эстонии, и чтобы мы могли возобновить необходимые поставки в кратчайшие сроки", – добавил он.

Точные объемы военной помощи Эстония не разглашает из соображений безопасности.

Mistral – это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции. Он доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.

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Комплекс имеет радиус действия до 6 километров, предназначен для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.

Ранее Эстония передавала Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

В марте страна объявила о пакете военной помощи Киеву на 20 млн евро.

Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.

Темы: Эстонияпомощь Украине
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