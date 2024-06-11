Эстония передает Украине ЗРК малой дальности Mistral и ракеты к ним
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 11 июня объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи, в который войдут зенитно-ракетные комплексы малой дальности типа Mistral и ракеты к ним.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение эстонского Минобороны
Детали: Объявляя о пакете, Певкур отметил, что Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить длительную жестокую атаку России, и такая помощь также в интересах Эстонии.
"Мы сформировали пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила максимальную пользу от нее, не нанося ущерб боеспособности Сил обороны Эстонии, и чтобы мы могли возобновить необходимые поставки в кратчайшие сроки", – добавил он.
Точные объемы военной помощи Эстония не разглашает из соображений безопасности.
Mistral – это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции. Он доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.
Комплекс имеет радиус действия до 6 километров, предназначен для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.
Ранее Эстония передавала Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.
В марте страна объявила о пакете военной помощи Киеву на 20 млн евро.
Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.