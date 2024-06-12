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ЕС предлагает ввести санкции против российского "Совкомфлота" - Bloomberg

Станислав ПогориловСреда, 12 июня 2024, 02:38
ЕС предлагает ввести санкции против российского Совкомфлота - Bloomberg
Фото: Getty Images

Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта ПАО "Совкомфлот", чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины.

Источник: Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ, который попал в распоряжение агентства

Детали: По данным агентства, ЕС вслед за США предлагает наложить санкции на "Совкомфлот" и 14 нефтяных танкеров, связанных с этой компанией, с целью сокращения объемов продажи нефти.

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Европейский Союз также предлагает наложить санкции на 13 судов, которые занимаются перевозкой товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов или способствуют расширению российского энергетического сектора.

Сообщается, что возможные санкции ЕС потребуют одобрения всех стран-членов.

Агентство напоминает, что "Совкомфлот", крупнейшая судоходная компания России, является одной из ключевых компаний, помогающих транспортировать российскую нефть в условиях западных ограничений, наложенных на страну после полномасштабного вторжения в Украину. Компания также предоставляет услуги по добыче на шельфе и морской транспортировке сжиженного природного газа.

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В ответ на войну России в Украине, "Группа семи" промышленно развитых стран ввела верхний предел цен на российский экспорт нефти и нефтепродуктов, чтобы ограничить доступ страны к западным транспортным и страховым услугам. Москва приспособилась к ограничениям, включая запрет Европейского Союза на импорт российской нефти, используя огромный теневой флот танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам.

Темы: санкциифлотЕСРосcия
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