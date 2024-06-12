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В Германии 19-летний афганец с ножом напал на украинку

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 12 июня 2024, 08:17
В Германии 19-летний афганец с ножом напал на украинку
Франкфурт-на-Майне. Иллюстративное фото: Getty Images

В немецком городе Франкфурт-на-Майне на набережной девятнадцатилетний парень с ножом напал на 41-летнюю украинку. Прокуратура расследует покушение на убийство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Нападение произошло в понедельник во второй половине дня. Подозреваемый в совершении преступления – 19-летний афганец. Полиция арестовала его вскоре после содеянного – он скрылся от правоохранителей в кустах. 

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Женщина, которая приехала в Германию, спасаясь от войны в Украине, сидела на скамейке в парке на берегу Майна около 13:55. Неожиданно к ней сзади подошел нападавший, схватил за плечо и нанес несколько ударов раскладным ножом в голову и шею.

Украинке удалось вырваться из рук нападавшего и попытаться убежать, но, пройдя всего несколько метров, она споткнулась и упала. Нападавший бросился за ней и снова ударил женщину, которая лежала на земле, ножом.

Прохожие услышали ее крики и бросились на помощь. Именно тогда молодой человек отпустил женщину и скрылся. Свидетели оказали украинке первую помощь и вызвали экстренную службу.

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Подозреваемый, который спрятался в кустах на Оскар-фон-Миллер-штрассе, был арестован. По данным издания, он все еще имел при себе складной нож. 

Имя нападавшего – Мохаммад Заман А. Судья приказал взять его под стражу на время следствия. Сообщают, что он не был ранее известен правоохранительным органам.

Прокуратура расследует покушение на убийство.

"Гражданское мужество прохожих заслуживает особой похвалы. Это, а также отличная работа полиции привели к быстрому аресту подозреваемого, что, возможно, позволило предотвратить худшие события", – прокомментировал прокурор Доминик Мис.

Напомним: Недавно в немецком городе Мангейм выходец из Афганистана набросился с ножом на ультраправых политиков, проводивших антиисламскую акцию, ранив многих людей. Пострадавший полицейский впоследствии скончался в больнице. 

Германия рассматривает возможность депортации афганских мигрантов, которые представляют угрозу безопасности, обратно в Афганистан.

Темы: ГерманиянападениеУкраина
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