Премьер Эстонии Каллас имеет значительные шансы стать главным дипломатом ЕС – Politico

Премьер Эстонии Кая Каллас, чья политсила входит в европейский блок либералов, имеет значительные шансы возглавить внешнедипломатическую службу ЕС в новой Еврокомиссии.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Politico общалось с восемью европейскими чиновниками и дипломатами на условиях анонимности. По их словам, в ЕС уже начинает вырисовываться консенсус относительно кандидатов на ключевые должности в руководстве Евросоюза: Урсулу фон дер Ляйен хотят оставить президентом Еврокомиссии, Роберту Метсолу – во второй раз избрать президентом Европарламента.

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Португальского экс-премьера Антониу Кошту якобы считают очень вероятной кандидатурой на должность председателя Евросовета, которую сейчас занимает бельгиец Шарль Мишель, а на должность главного дипломата ЕС рассматривают премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

О должности высокого представителя ЕС говорят, что по поводу нее "меньше всего определенности", но есть большие шансы, что это будет именно Каллас – как яркий премьер из Восточной Европы, она выглядит очень хорошим выбором для европейских либералов. Сама Каллас уже говорила, что заинтересована в этой должности.

Ранее перед евровыборами от некоторых столиц звучал скепсис относительно Каллас из-за ее "ястребиной" позиции в отношении России, критики высказывали опасения, что она полностью сосредоточится на своем регионе и не будет уделять достаточно внимания Ближнему Востоку и Африке. Однако со временем эта оппозиция якобы практически исчезла и сейчас большинство сходятся во мнении, что Каллас идеально подходит на эту должность с "географической, политической и дипломатической точек зрения".

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По словам собеседников, текущие расклады таковы, хотя и не согласованы окончательно – более конкретные договоренности должны состояться на неформальном ужине лидеров 17 июня. В то же время формального соглашения не стоит ожидать раньше встречи лидеров 27-28 июня.

По сравнению с более давними слухами, теперь говорят, что определиться с топ-руководством ЕС могут достаточно быстро – что связывают в том числе с неожиданным решением Макрона объявить досрочные выборы во Франции, в связи с чем у него вряд ли останется время продвигать идею о замене фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.

Напомним:

Некоторые страны уже назвали своих кандидатов на еврокомиссаров.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".