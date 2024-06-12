Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Премьер Эстонии Каллас имеет значительные шансы стать главным дипломатом ЕС – Politico

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 12 июня 2024, 11:22
Премьер Эстонии Каллас имеет значительные шансы стать главным дипломатом ЕС – Politico
КАЯ КАЛЛАС, ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер Эстонии Кая Каллас, чья политсила входит в европейский блок либералов, имеет значительные шансы возглавить внешнедипломатическую службу ЕС в новой Еврокомиссии.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Politico общалось с восемью европейскими чиновниками и дипломатами на условиях анонимности. По их словам, в ЕС уже начинает вырисовываться консенсус относительно кандидатов на ключевые должности в руководстве Евросоюза: Урсулу фон дер Ляйен хотят оставить президентом Еврокомиссии, Роберту Метсолу – во второй раз избрать президентом Европарламента.

Реклама:

Португальского экс-премьера Антониу Кошту якобы считают очень вероятной кандидатурой на должность председателя Евросовета, которую сейчас занимает бельгиец Шарль Мишель, а на должность главного дипломата ЕС рассматривают премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

О должности высокого представителя ЕС говорят, что по поводу нее "меньше всего определенности", но есть большие шансы, что это будет именно Каллас – как яркий премьер из Восточной Европы, она выглядит очень хорошим выбором для европейских либералов. Сама Каллас уже говорила, что заинтересована в этой должности.

Ранее перед евровыборами от некоторых столиц звучал скепсис относительно Каллас из-за ее "ястребиной" позиции в отношении России, критики высказывали опасения, что она полностью сосредоточится на своем регионе и не будет уделять достаточно внимания Ближнему Востоку и Африке. Однако со временем эта оппозиция якобы практически исчезла и сейчас большинство сходятся во мнении, что Каллас идеально подходит на эту должность с "географической, политической и дипломатической точек зрения".

ВИДЕО ДНЯ

По словам собеседников, текущие расклады таковы, хотя и не согласованы окончательно – более конкретные договоренности должны состояться на неформальном ужине лидеров 17 июня. В то же время формального соглашения не стоит ожидать раньше встречи лидеров 27-28 июня.

По сравнению с более давними слухами, теперь говорят, что определиться с топ-руководством ЕС могут достаточно быстро – что связывают в том числе с неожиданным решением Макрона объявить досрочные выборы во Франции, в связи с чем у него вряд ли останется время продвигать идею о замене фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.

Напомним:

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".

Темы: ЭстонияЕСполитическая система
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Эстония
Эстония передает Украине ЗРК малой дальности Mistral и ракеты к ним
Эстония направляет еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины
Президент Эстонии об отправке войск в Украину: Сам Киев пока не видит в этом необходимости
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: