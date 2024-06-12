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G7 объявит о новых шагах по использованию росактивов для Украины - Кирби

Андрей Синявский, Роман ПетренкоСреда, 12 июня 2024, 17:14
G7 объявит о новых шагах по использованию росактивов для Украины - Кирби
кірбі, фото: getty

Соединенные Штаты заявили, что лидеры "Группы семи" на саммите на этой неделе объявят о предоставлении помощи Украине на основе использования замороженных российских активов.

Источник: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Агентство отмечает, что это заявление может свидетельствовать, что лидеры G7 почти договорились о соглашении об объявлении кредита в размере около 50 млрд долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

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"Мы объявим о новых шагах, чтобы разблокировать стоимость обездвиженных российских суверенных активов в пользу Украины и помочь ей восстановиться", – заявил Кирби.

Представитель администрации президента США не стал утверждать, что страны G7 достигли полной договоренности, и воздержался от подробностей, но дал понять, что ожидает соглашение между странами.

"Вы увидите единодушие на саммите G7, когда дело дойдет до решения об использовании этих замороженных активов, чтобы помочь Украине с ее восстановлением", – отметил он.

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Bloomberg сообщает, что политическое соглашение, о котором объявят на этой неделе, может оставить некоторые детали для дальнейших переговоров.

Один из ключевых технических аспектов, который, вероятно, будет урегулирован позже, заключается в том, как будут распределены риски между странами, говорится в публикации.

Ожидается, что эти средства поддержат Украину в среднесрочной перспективе, и, по словам неназванных должностных лиц агентства, они помогут покрыть финансовые потребности в 2025 году и в дальнейшем.

Поступления от замороженных активов в Европе, по оценкам, составят от 3 до 5 млрд евро ежегодно, в зависимости от процентных ставок и других факторов, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, США надеются, что соглашение можно будет принять таким образом, чтобы избежать необходимости одобрения в Конгрессе. Деньги могут быть доступны позже в этом году, добавил он.

Ранее стало известно, что лидеры "Группы семи" на саммите в середине июня все еще надеются достичь соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, но консенсуса пока не достигли.

Напомним, предложение США предусматривает, что страны "Группы семи" предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

Зато Евросоюз выдвинул альтернативное предложение, согласно которому он сам предоставит кредит для Украины, использовав в качестве залога свой семилетний бюджет в размере 1,2 триллиона евро. На дискуссии на этой неделе страны ЕС не решили, какое из этих предложений поддержать.

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Темы: G7СШАпомощь Украине
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