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Под парламентом Армении прошли антиправительственные протесты, задержаны и ранены

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 12 июня 2024, 22:16
Под парламентом Армении прошли антиправительственные протесты, задержаны и ранены
ФОТО: РАДИО АЗАТУТЮН

Во время очередной антиправительственной демонстрации под зданием парламента Армении в Ереване протестующие подрались с полицией, в результате чего есть раненые с обеих сторон и задержанные.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой "Радио Азатутюн"

Детали: Несколько тысяч человек митинговали возле армянского парламента, где в это время выступал премьер Никол Пашинян, в знак протеста против земельных уступок Армении Азербайджану.

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ФОТО: РАДИО АЗАТУТЮН

После того, как некоторые протестующие попытались прорвать полицейский кордон, правоохранители взяли митинг в кольцо, и вспыхнули столкновения.

 
ФОТО: РАДИО АЗАТУТЮН

По состоянию на 22:00 по местному времени полиция Армении задержала 98 протестующих. Она также заявила о 10 раненых правоохранителях.

Точное количество пострадавших протестующих неизвестно, но за медицинской помощью обратились по меньшей мере 30 человек. Один из них получил серьезную травму кисти в результате взрыва свето-шумовой гранаты.

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Следственный комитет Армении позже заявил, что возбудил уголовное производство по факту отказа протестующих выполнять указания полиции.

Причиной протестов, которые продолжаются с середины мая, стала передача под контроль Азербайджана четырех сел на границе с Арменией в соответствии с соглашением о делимитации границ.

Несогласные с процессом демаркации объединились вокруг архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна и регулярно устраивают антиправительственные протесты.

Читайте больше о том, остановят ли новые протесты разворот Армении на Запад.

Темы: Армениямитинги
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