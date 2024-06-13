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Перед Саммитом мира Китай лоббирует свой "мирный план" среди других государств – Reuters

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 13 июня 2024, 14:54
Перед Саммитом мира Китай лоббирует свой мирный план среди других государств – Reuters
СИ ЦЗИНЬПИН. ФОТО GETTY IMAGES

Китай, который не будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии в эти выходные, накануне швейцарской встречи лоббирует свой "мирный план" среди мировых правительств. 

Источник: Reuters после общения с 10 неназванными дипломатами, "Европейская правда"

Детали: По словам дипломатов, с приближением Саммита мира Китай активизировал свою информационно-пропагандистскую деятельность через встречи с иностранными чиновниками, которые приезжают с визитом, телефонные звонки и сообщения иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.

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Специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине, отметили дипломаты.

Объясняя, почему он не будет присутствовать на Саммите мира, Китай пытается привлечь развивающиеся страны к "мирному плану" из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце.

В разговорах с развивающимися странами Китай не критиковал саммит в Швейцарии и прямо не просил страны воздержаться от участия, сообщили агентству пекинские дипломаты.

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Но один из дипломатов, информированный о разъяснительной работе, сказал, что Пекин говорил развивающимся странам, якобы Саммит мира продолжит войну. По словам двух дипломатов, Китай говорил западным странам, что многие развивающиеся государства разделяют его взгляды на Саммит мира.

Представленное китайское предложение предусматривает проведение международной мирной конференции "в надлежащее время, признаваемое как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честное обсуждение всех мирных планов".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Китай мог бы организовать такую конференцию. Лидер РФ Владимир Путин выразил поддержку китайскому плану, заявив, что Пекин полностью понимает, что за ним стоит.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что 45 стран поддержали китайское предложение, и более двух десятков либо присоединились к нему, либо "серьезно рассматривают" его.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на прошлой неделе: "Китай искренне надеется, что мирная конференция (в Швейцарии) не превратится в платформу для создания блокового противостояния. Не присутствовать на ней не означает не поддерживать мир".

Как ранее сообщала "ЕП", в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа Саммита мира, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили. 

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию. 

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии

Темы: КитайУкраинаРосcиявойна
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