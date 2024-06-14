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Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области, пять раненых – ОВА

Станислав ПогориловПятница, 14 июня 2024, 00:09
Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области, пять раненых – ОВА
Фото: Донецкая ОВА

Российские войска 13 июня нанесли удар по городу Селидово Донецкой области, в результате чего были ранены пять человек.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "5 человек ранены в результате обстрела Селидово. Город подвергся вражескому удару сегодня ночью".

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Детали: По его словам, оккупанты повредили 10 многоэтажек, 3 админздания и несколько магазинов.

 

Председатель ОГА отметил, что не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по относительно удаленным от фронта городам Донецкой области.

"Каждый, кто до сих пор остается в области, подвергает себя смертельной опасности. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал Филашкин.

Темы: Донецкая областьжертвывойна
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