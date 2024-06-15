Зеленский: План действий будет доведен до РФ, чтобы на втором саммите зафиксировать конец войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что согласованный на Саммите мира план действий будет доведен до представителей РФ, чтобы на втором Саммите мира можно было зафиксировать реальный конец войны.

Источник: выступление Зеленского на первом пленарном заседании Глобального саммита мира

Прямая речь: "Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что, если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны. Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас.

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А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны".

Детали: Зеленский отметил, что на саммите присутствует 101 государство и международная организация.

"Мы смогли избежать одной из самых ужасных вещей – разделения мира на противоположные блоки. Здесь есть представители из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии, Тихоокеанского региона, Северной Америки, религиозные лидеры. 101 участник. И никто не имеет привилегии решать за другого. Это настоящая многополярность", - сказал он.

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Зеленский добавил, что каждое государство, которое не представлено на саммите, "но которое разделяет такие же ценности в поступках и словах, сможет присоединиться к нашей работе на дальнейших этапах Формулы мира".

"Сама идея войны уже проиграла. Путин должен перейти от языка ультиматумов к языку мирового большинства, желающего справедливого мира", - сказал также президент.