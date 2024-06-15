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На Времовском направлении активность оккупантов возросла втрое – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 23:36
На Времовском направлении активность оккупантов возросла втрое – Генштаб
Старомайорское и Урожайное на Времовском направлении, deepstatemap

В субботу, по сравнению с прошлыми сутками, активность российских войск на Времовском направлении возросла втрое – здесь было зафиксировано 10 атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Дословно: "По сравнению с прошлыми сутками, активность российских оккупантов на Времовском направлении возросла втрое. За сегодня агрессор десять раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского. Ситуация напряженная. Принимаются меры по стабилизации обстановки".

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Детали: Всего в субботу на фронте произошло 91 боевое столкновение. Самая горячая обстановка в течение дня оставалась на Покровском направлении.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных и 39 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовал 423 дрона-камикадзе. Осуществил более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили шесть попыток противника улучшить свое положение в районах Волчанска и Тихого.

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На Купянском и Лиманском направлениях в целом количество боевых столкновений увеличилось до 15. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Петропавловки, Песчаного, Андреевки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского леса. 12 атак пока отражено, три боестолкновения продолжаются в районах Грековки и Невского. Ситуация под контролем украинских защитников и защитниц.

На Северском направлении враг четыре раза неудачно пытался атаковать украинские позиции в районах Верхнекаменского и Роздоловки. Также успеха не имели четыре попытки вытеснить защитников в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки на Краматорском направлении.

На Покровском направлении до сих пор горячо. С начала суток количество боестолкновений увеличилось до 33. Наибольшая активность противника сохраняется из района Очеретино. Враг не оставляет попыток вклиниться в украинские боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой, Карловки и Уманского. Силами обороны уже отбили 25 атак агрессора, восемь боев еще продолжаются.

Предварительно, за текущие сутки на указанном направлении потери оккупантов составляют 232 человека, из них 86 – безвозвратные. Уничтожена одна боевая бронированная машина, два миномета на пять автомобилей. Повреждены три пушки, миномет и автомобиль.

На Кураховском направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районах Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Победы, Парасковиевки, Новомихайловки и Константиновки. Сейчас девять атак успешно отражены. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются два боестолкновения. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

На Ореховском направлении успеха не имели три атаки врага в районах Малой Токмачки и Роботино. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Приднепровском направлении очередная попытка врага атаковать позиции украинских воинов в районе Крынок потерпела неудачу.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Темы: Генштабвойна
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