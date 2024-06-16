Мелони: Мир не должен быть капитуляцией, как хочет Путин

Премьер Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что мир для Украины не должен означать капитуляцию, как это себе до сих пор представляют в Кремле, и такое "мирное урегулирование" было бы опасным прецедентом.

Источник: Мелони в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии, "Европейская правда"

Детали: "Уважаемые коллеги, "мир" - это не означает капитуляция, как, похоже, предлагает президент Путин своими последними заявлениями. Это не так. Смешивание понятия мира с подчинением установило бы опасный прецедент для всех", - подчеркнула премьер Италии.

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Джорджия Мелони отметила, что союзники должны продолжать усилия для максимальной поддержки Украины и отметила, что последний саммит G7 под председательством Италии, по ее мнению, обеспечил достаточно мощные решения - в частности об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины.

"Дорогой Владимир, сегодня хочу вам сказать, что вы можете продолжать рассчитывать на нас - столько, сколько будет необходимо... Мы собираем сделать все возможное для того, чтобы мирное свободное будущее для Украины стало реальностью", - заявила Мелони.