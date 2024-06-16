Канада объявила о пакете поддержки Украины на 38 миллионов долларов

Премьер Канады Джастин Трюдо на Саммите мира объявил о пакете мер в поддержку Украины стоимостью 52,4 млн. канадских долларов (около 38.1 млн. долларов США).

Источник: сайт премьер-министра Канады

Детали: Объявленный пакет мер Канады в поддержку украинцев включает 15 млн канадских долларов ($10,9 млн) на поддержку уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграцию детей-переселенцев, которые возвращаются в Украину, путем улучшения услуг по защите детей и семейных форм опеки; улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений; повышение осведомленности семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести; поддержку мужчин, переживших сексуальное насилие, связанное с войной, в том числе военнопленных.

Реклама:

20 млн канадских долларов ($14,5 млн) будет выделено на поддержку неотложных усилий Украины по восстановлению поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

Кроме того, 15,4 млн канадских долларов ($11,2 млн) будет инвестировано в: Международный валютный фонд для усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине получить техническую помощь и обучение, необходимое для экономических реформ и вступления в Евросоюз; на улучшение возможности Украины безопасно очистить свою территорию от мин и других взрывоопасных пережитков войны; на предоставление правительству Украины техпомощи со стороны экспертов правительства Канады в секторах юстиции и энергетики.

Кроме этого, правительство Канады также инвестирует 2 млн канадских долларов ($1,5 млн) на поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии.