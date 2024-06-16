Россияне значительно нарастили усилия на Покровском направлении – Генштаб

Российские войска в воскресенье значительно нарастили усилия на Покровском направлении, всего на фронте зафиксировано более 100 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Дословно: "На Покровском направлении враг значительно нарастил усилия. Количество боестолкновений возросло до 40, что является наибольшим показателем с начала июня. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) российские захватчики пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Уманского.

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32 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков на указанном направлении.

Предварительные потери агрессора составили более 190 оккупантов убитыми и ранеными. Поражены пять вражеских блиндажей".

Детали: По состоянию на 22 часа на фронте произошло 104 боевых столкновения. Ситуация остается напряженной, однако контролируемой.

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В течение суток Силы обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава противника.

Вместе с тем, российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением трех ракет и 38 авиационных ударов с применением 53 КАБов, задействовали 428 дронов-камикадзе. Также враг совершил почти 2500 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Волчанска. Три штурмовые действия агрессора отражены украинскими защитниками. Два боестолкновения еще продолжаются. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 122 оккупанта погибшими и ранеными, поражено 31 укрытие личного состава врага и склад боеприпасов.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестовое. Две атаки врага успешно отбиты, продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении российские захватчики при поддержке авиации 10 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинскими защитниками отбиты. Ситуация напряженная. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки и Невского.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Девять штурмовых действий в районе Верхнекаменского и Раздоловки отбиты подразделениями Сил обороны.

Трижды агрессор безуспешно атаковал украинских защитников вблизи Ивановского и Андреевки на Краматорском направлении. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. С начала суток здесь произошло 10 боестолкновений. Четыре атаки в районах Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки успешно отражены украинскими воинами. Напряженной ситуация остается в районе Красногоровки, где продолжаются бои.

На Времовском направлении в течение дня оккупанты при поддержке авиации осуществили 11 попыток потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций вблизи Водяного, Урожайного и Старомайорского. Десять атак завершились неудачей для российских захватчиков, продолжается бой в районе Водяного. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Ореховском и Приднепровском направлениях семь штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.