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Лидеры ЕС встретятся вечером, чтобы утвердить руководство Евросоюза на 5 лет

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 17 июня 2024, 09:49
Лидеры ЕС встретятся вечером, чтобы утвердить руководство Евросоюза на 5 лет
Иллюстративное фото: Getty Images

17 июня вечером лидеры ЕС встретятся, чтобы утвердить пакет кандидатур на главные должности в Евросоюзе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает получить второй мандат после того, как ее правоцентристская Европейская народная партия одержала победу на европейских выборах.

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Лидеры ЕС также обсудят другие ключевые позиции, включая должности председателей Евросовета и Европарламента, а также должность главного дипломата Европейского Союза.

Ожидается, что встреча начнется около 19:00 по киевскому времени с неформальных переговоров между 27 лидерами ЕС, фон дер Ляйен и президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. 

После этого Метсола и фон дер Ляйен покинут зал, а лидеры ЕС сядут за стол, чтобы обсудить распределение портфелей.

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По словам восьми дипломатов и должностных лиц ЕС, ожидают, что лидеры ЕС достигнут "политического соглашения" в понедельник вечером, а саммит ЕС 27-28 июня официально подтвердит это соглашение, что является необычно ранним консенсусом.

Среди кандидатов на должность следующего руководителя Евросовета – экс-премьер-социалист из Португалии Антониу Кошта, на должность главы дипломатии ЕС – премьер-либералка из Эстонии Кайя Каллас, на должность главы Европейского парламента – действующий президент этого органа Роберта Метсола.

"Это будет пакетное соглашение... Если есть разногласия по (кандидатуре) Урсулы фон дер Ляйен, то это будет иметь побочный эффект и на другие высокие должности, а этого никто не хочет", – сказал неназванный дипломат ЕС.

Поддержка кандидатуры Кошты на пост главы Евросовета выросла за последнюю неделю, особенно после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц дали свое согласие, по словам нескольких дипломатов ЕС.

Государства-члены ЕС также все больше потеплели к кандидатуре Каллас, хотя некоторые из них опасаются, что она чрезмерно сосредоточится на России.

"Может показаться странным, что соглашение может быть достигнуто так быстро, но большинство стран-членов ЕС действительно чувствуют, что нельзя терять время – и, честно говоря, нет реальной альтернативы этому пакету", – сказал второй дипломат ЕС.

Для утверждения кандидатов требуется квалифицированное большинство, что означает поддержку 15 из 27 лидеров ЕС из стран, представляющих 65% населения Евросоюза.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что даже если некоторые лидеры ЕС могут не захотеть согласиться с "пакетным соглашением" или его конкретными персоналиями, ожидается, что они не сорвут быструю политическую договоренность.

Чтобы получить второй мандат, фон дер Ляйен также понадобятся голоса большинства в Европарламенте – не менее 361 из 720 евродепутатов. Если лидеры ЕС достигнут договоренности относительно высших должностей, парламент может проголосовать уже 18 июля за ее избрание.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".

Темы: ЕС
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