Суд в Москве приговорил украинку к 12 годам за гимн и запуск шариков – СМИ

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил украинку Кристину Любашенко к 12 годам заключения за антивоенную запись и гимн Украины, звучащие из окна квартиры, а также запуск воздушных шариков с бело-сине-белым флагом.

Источник: Медиазона

Детали: 17 июня суд приговорил 35-летнюю украинку к 12 годам заключения, посчитав ее виновной в распространении "фейков" о войне и участии в террористической организации.

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Прокурор требовал для Любашенко еще больше – 15 лет заключения, причем этот срок он просил с учетом смягчающих обстоятельств: ранее не судима, у нее маленькие дети, больные мать и дедушка. Адвокат просила суд закрыть дело из-за отсутствия признаков состава преступления.

По версии следствия, 8 мая 2023 года украинка поставила колонки на окно съемной квартиры в подмосковном городе Долгопрудном и громко включила запись с антивоенной речью и гимном Украины; это силовики посчитали распространением "фейков" об армии (пункты "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК).

В тот же день Любашенко на такси поехала на Воробьевы горы в Москве и запустила в небо воздушные шарики с привязанным к ним бело-сине-белым флагом. Запуск шаров следствие расценило как участие в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК): бело-сине-белый флаг используют многие российские антивоенные активисты, но силовики считают его знаменем легиона "Свобода России".

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Рассмотрение дела Любашенко заняло всего два дня.

Адвокат украинки Людмила Посмитная рассказала, что случилось с ее подзащитной. Кристина Любашенко жила в Киеве с больной раком матерью, дедушкой с деменцией и двумя дочерьми. После полномасштабного вторжения России в Украину семья бежала в Швейцарию и получила там убежище. Но денег на жизнь им едва хватало.

Однажды Любашенко познакомилась с соседом по имени Виталий Юрченко, который, по словам адвоката, "выдавал себя за беженца из Украины". Тот попросил женщину поехать в Москву и за деньги провести там "мирную акцию против войны": запустить в небо желто-синие шарики.

Именно Юрченко, говорит защита, купил Любашенко билет в один конец и снял квартиру в Долгопрудном. Он же, по словам адвоката, тщательно контролировал передвижения женщины и давал ей поручения.

Любашенко прибыла в Москву 5 мая 2023 года. После этого Юрченко потребовал от нее выставить из окна квартиры колонки с антивоенной речью. Любашенко говорит, что сначала не хотела этого делать, но знакомый начал угрожать, что сообщит в органы опеки о дочерях, которых она оставила в Швейцарии, и их заберут в детский дом. По словам защитницы, переписка, во время которой Юрченко шантажировал женщину, есть в материалах дела.

Украинка была вынуждена согласиться. 8 мая она выставила на окне колонки с записями против войны, а потом поехала на Воробьевы горы запускать шарики. К шарам, по задумке организатора, должен был быть прикреплен бело-сине-белый флаг, который тот назвал "флагом мира". Любашенко запустила белые шарики с куском ткани, и ее сразу же задержали.

В суде допросили оперативника из Центра по противодействию экстремизму, который задерживал Любашенко. По словам полицейского, он заранее получил от руководства информацию, что "некое лицо будет устраивать протестную акцию" в Москве. Непонятно, подчеркивает защитница, каким образом силовики заранее узнали точное место и время акции, при этом оперативник уверял, что на Воробьевых горах они заметили Любашенко случайно.