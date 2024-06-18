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Суд в Москве приговорил украинку к 12 годам за гимн и запуск шариков – СМИ

Катерина ТищенкоВторник, 18 июня 2024, 05:41
Суд в Москве приговорил украинку к 12 годам за гимн и запуск шариков – СМИ
Кристина Любашенко, фото: Медиазона

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил украинку Кристину Любашенко к 12 годам заключения за антивоенную запись и гимн Украины, звучащие из окна квартиры, а также запуск воздушных шариков с бело-сине-белым флагом.

Источник: Медиазона

Детали: 17 июня суд приговорил 35-летнюю украинку к 12 годам заключения, посчитав ее виновной в распространении "фейков" о войне и участии в террористической организации.

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Прокурор требовал для Любашенко еще больше – 15 лет заключения, причем этот срок он просил с учетом смягчающих обстоятельств: ранее не судима, у нее маленькие дети, больные мать и дедушка. Адвокат просила суд закрыть дело из-за отсутствия признаков состава преступления.

По версии следствия, 8 мая 2023 года украинка поставила колонки на окно съемной квартиры в подмосковном городе Долгопрудном и громко включила запись с антивоенной речью и гимном Украины; это силовики посчитали распространением "фейков" об армии (пункты "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК).

В тот же день Любашенко на такси поехала на Воробьевы горы в Москве и запустила в небо воздушные шарики с привязанным к ним бело-сине-белым флагом. Запуск шаров следствие расценило как участие в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК): бело-сине-белый флаг используют многие российские антивоенные активисты, но силовики считают его знаменем легиона "Свобода России".

ВИДЕО ДНЯ

Рассмотрение дела Любашенко заняло всего два дня.

Адвокат украинки Людмила Посмитная рассказала, что случилось с ее подзащитной. Кристина Любашенко жила в Киеве с больной раком матерью, дедушкой с деменцией и двумя дочерьми. После полномасштабного вторжения России в Украину семья бежала в Швейцарию и получила там убежище. Но денег на жизнь им едва хватало.

Однажды Любашенко познакомилась с соседом по имени Виталий Юрченко, который, по словам адвоката, "выдавал себя за беженца из Украины". Тот попросил женщину поехать в Москву и за деньги провести там "мирную акцию против войны": запустить в небо желто-синие шарики.

Именно Юрченко, говорит защита, купил Любашенко билет в один конец и снял квартиру в Долгопрудном. Он же, по словам адвоката, тщательно контролировал передвижения женщины и давал ей поручения.

Любашенко прибыла в Москву 5 мая 2023 года. После этого Юрченко потребовал от нее выставить из окна квартиры колонки с антивоенной речью. Любашенко говорит, что сначала не хотела этого делать, но знакомый начал угрожать, что сообщит в органы опеки о дочерях, которых она оставила в Швейцарии, и их заберут в детский дом. По словам защитницы, переписка, во время которой Юрченко шантажировал женщину, есть в материалах дела.

Украинка была вынуждена согласиться. 8 мая она выставила на окне колонки с записями против войны, а потом поехала на Воробьевы горы запускать шарики. К шарам, по задумке организатора, должен был быть прикреплен бело-сине-белый флаг, который тот назвал "флагом мира". Любашенко запустила белые шарики с куском ткани, и ее сразу же задержали.

В суде допросили оперативника из Центра по противодействию экстремизму, который задерживал Любашенко. По словам полицейского, он заранее получил от руководства информацию, что "некое лицо будет устраивать протестную акцию" в Москве. Непонятно, подчеркивает защитница, каким образом силовики заранее узнали точное место и время акции, при этом оперативник уверял, что на Воробьевых горах они заметили Любашенко случайно.

Темы: Росcияакциисуд
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