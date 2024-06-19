Блинкен: Хотим убедиться, что Украина достигла успеха, саммит НАТО будет этому способствовать

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что стратегия Запада по помощи Украине демонстрирует эффективные результаты в отражении российской агрессии, а решения будущего саммита НАТО будут способствовать успеху нашей страны.

Источник: Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции после встречи в Вашингтоне, сообщает сайт Госдепа

Прямая речь Блинкена: "Украинская стратегия, которую мы имеем и которую мы реализуем индивидуально и коллективно уже почти 2,5 года, демонстрирует эффективные результаты в обеспечении того, что Украина может отразить российскую агрессию, и она сделала это удивительно хорошо. Помните, что целью Путина с первого дня было стереть Украину с карты, положить конец ее существованию как независимой страны, присоединить ее к России. Это не удалось.

Реклама:

Но в будущем мы хотим убедиться, что Украина достигла успеха, что она крепко стоит на собственных ногах в военном, экономическом, демократическом плане, и это именно то, что мы помогаем Украине сделать. И это является признаком успеха в будущем. Решения, которые будут приняты на саммите (НАТО – ред.), будут способствовать этим усилиям, и больше будет сказано через несколько недель".

Детали: По словам Блинкена, сейчас США работают над тем, чтобы ускорить прибытие американской помощи на фронт в Украине. Он также выразил мнение, что "это очень эффективно с точки зрения стабилизации линии фронта и обеспечения того, чтобы россияне остановили свое наступление", одновременно добавив, что "наибольшее значение имеет чрезвычайное мужество и стойкость самих украинцев".

Госсекретарь США также отметил, что по мере необходимости новые санкции накладываются на Россию, "чтобы продолжать давление, чтобы агрессия в конце концов прекратилась".

ВИДЕО ДНЯ

Блинкен упомянул и о содействии Китая российской военной машине.

"Мы смотрим на страны, которые поддерживают российскую оборонно-промышленную базу, что позволяет России продолжать войну, в том числе на Китай. Как четко дал понять президент Байден, у нас настоящее беспокойство вызывает не то, что Китай поставляет оружие в Россию, это не то, что они делают. Они оказывают критически важную поддержку российской оборонно-промышленной базе... Около 70 процентов станков, которые импортирует Россия, происходят из Китая; 90 процентов микроэлектроники – из Китая. И это позволило России поддерживать эту оборонно-промышленную базу, поддерживать военную машину, поддерживать войну. Поэтому это должно прекратиться", - сказал он.

В то же время Столтенберг заявил, что сейчас обсуждается "много практических результатов по Украине накануне предстоящего саммита НАТО".

"Мы все согласовали план НАТО по тренировкам и помощи Украине в области безопасности. Мы видели новые объявления, и я еще ожидаю новых объявлений о большей военной поддержке Украины", - сказал он.

Генсек НАТО добавил, что во время саммита "будет идти речь о том, что Украина станет членом Альянса".

"Точные формулировки – о чем мы договоримся – сейчас обсуждаются между союзниками, но я уверен, что до саммита мы достигнем хорошей договоренности относительно решения", – сказал Столтенберг.