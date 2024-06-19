Дания объявила о 19-м пакете военной поддержки Украины

Минобороны Дании сообщили о выделении 19-го финансового пакета, который будет направлен на военную поддержку насущных потребностей Украины и долгосрочное развитие ее обороноспособности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Дании

Прямая речь министра обороны Троэльса Лунд Поульсена: "Благодаря последнему пакету пожертвований мы предоставляем как можно большую поддержку для обеспечения потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас. Но мы также имеем обязательства Дании в сфере безопасности поддерживать Украину в течение следующих 10 лет.

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Поэтому мы создали датскую модель для пожертвований в украинскую оборонную промышленность, которая поможет нарастить украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

Детали: Пакет помощи сочетает рамки для финансирования значительных пожертвований в украинскую оборонную промышленность, дополнительного оборудования в поддержку предоставленных Данией истребителей F-16 и пожертвований из собственных запасов датского оборонного ведомства.

В двух последних пакетах помощи для инвестиций в украинскую оборонную промышленность было зарезервировано всего 1,2 миллиарда датских крон (около $117 млн). В министерстве отметили, что новый пакет позволяет распределить 1,2 миллиарда датских крон, чтобы Министерство обороны Дании могло быстро удовлетворить потребности Украины. Ожидается, что первый проект начнут летом.

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