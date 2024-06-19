Дания объявила о 19-м пакете военной поддержки Украины
Минобороны Дании сообщили о выделении 19-го финансового пакета, который будет направлен на военную поддержку насущных потребностей Украины и долгосрочное развитие ее обороноспособности.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Дании
Прямая речь министра обороны Троэльса Лунд Поульсена: "Благодаря последнему пакету пожертвований мы предоставляем как можно большую поддержку для обеспечения потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас. Но мы также имеем обязательства Дании в сфере безопасности поддерживать Украину в течение следующих 10 лет.
Поэтому мы создали датскую модель для пожертвований в украинскую оборонную промышленность, которая поможет нарастить украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе".
Детали: Пакет помощи сочетает рамки для финансирования значительных пожертвований в украинскую оборонную промышленность, дополнительного оборудования в поддержку предоставленных Данией истребителей F-16 и пожертвований из собственных запасов датского оборонного ведомства.
В двух последних пакетах помощи для инвестиций в украинскую оборонную промышленность было зарезервировано всего 1,2 миллиарда датских крон (около $117 млн). В министерстве отметили, что новый пакет позволяет распределить 1,2 миллиарда датских крон, чтобы Министерство обороны Дании могло быстро удовлетворить потребности Украины. Ожидается, что первый проект начнут летом.
Предистория:
- Украина и Дания 13 июня подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей.
- В мае министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что сейчас две страны Запада дали согласие профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью – Дания и Канада.