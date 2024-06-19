По всей Украине объявляли тревогу: взлетал носитель "Кинжала"

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российского истребителя МиГ-31К, который является потенциальным носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал": они длилась чуть более получаса.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

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Обновлено: В 17.50 был объявлен отбой.