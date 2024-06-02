На оккупированных территориях Запорожской области россияне инвентаризируют сельхозземли – сопротивление

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель.

Источник: ЦНС

Детали: В сопротивлении отмечают, что каждый сельский председатель оккупационной власти обязан подать информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в фейковое министерство сельского хозяйства, созданное россиянами.

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Более того, указывают в ЦНС, коллаборационисты заставляют местное население предоставлять правоустанавливающие документы на землю, которую они обрабатывают.

Дословно: "И уже не имеет значения, успели ли владельцы паев оформить на них документы в соответствии с кремлевским законодательством. Вся земля будет на контроле врага.

Враг систематически ведет политику запугивания местных. Оккупанты, ссылаясь на законы военного положения, готовят планы национализации всего движимого и недвижимого имущества, которое им "понравилось"".

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Напомним: Сопротивление сообщало, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне придумали процедуру так называемой "национализации" недвижимости украинцев.