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Россияне придумали, как "национализировать" имущество украинцев на ВОТ Запорожской области – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 мая 2024, 03:20
Россияне придумали, как национализировать имущество украинцев на ВОТ Запорожской области – сопротивление
иллюстративное фото zp.vgorode.ua

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне придумали процедуру так называемой "национализации" недвижимости украинцев.

Источник: ЦНС

Дословно: "Большинство населения региона вынужденно было покинуть регион после оккупации. Теперь россияне начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей своим приспешникам".

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Детали: В сообщении сопротивления отмечают, что согласно утвержденному порядку, враг может объявить "бесхозным" помещение, если владелец его не переоформил по российским правилам, или год по адресу не платили за коммунальные услуги.

Дословно: "Теперь все владельцы недвижимости должны в течение 30-ти дней переоформить право собственности.

Конечно, большинство населения, которое покинуло города, не сможет этого сделать. Таким образом россияне просто захватят жилье".

Темы: оккупацияЗапорожская областьРосcиянедвижимость
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