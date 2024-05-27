Россияне придумали, как "национализировать" имущество украинцев на ВОТ Запорожской области – сопротивление
По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне придумали процедуру так называемой "национализации" недвижимости украинцев.
Источник: ЦНС
Дословно: "Большинство населения региона вынужденно было покинуть регион после оккупации. Теперь россияне начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей своим приспешникам".
Детали: В сообщении сопротивления отмечают, что согласно утвержденному порядку, враг может объявить "бесхозным" помещение, если владелец его не переоформил по российским правилам, или год по адресу не платили за коммунальные услуги.
Дословно: "Теперь все владельцы недвижимости должны в течение 30-ти дней переоформить право собственности.
Конечно, большинство населения, которое покинуло города, не сможет этого сделать. Таким образом россияне просто захватят жилье".