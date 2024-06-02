КНДР отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
Северная Корея отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.
Источник: южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на сеульских военных
Детали: Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что обнаружил около 600 воздушных шаров, которые перелетели через военно-демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и упали в Сеуле и близлежащей провинции Кёнги.
По данным JCS, эти шары содержали различный мусор, в том числе окурки, бумагу и пластиковые пакеты.
JCS посоветовал людям не прикасаться к этим объектам и сообщать о них в ближайшие военные или полицейские органы, предупредив о возможной опасности от воздушных шаров.
Военные не сбивали воздушные шары, поскольку не исключали возможность того, что они могут содержать токсичные химикаты.
Городские власти Сеула также заявили в воскресенье, что будет круглосуточно работать центр по чрезвычайным ситуациям для реагирования на подобные объекты.
Что предшествовало: Северная Корея в среду отправила более 150 воздушных шаров с мусором через межкорейскую границу.