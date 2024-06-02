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КНДР отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 05:32
КНДР отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
КНДР отправила шары с мусором в Южную Корею, фото: Yonhap

Северная Корея отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

Источник: южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на сеульских военных

Детали: Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что обнаружил около 600 воздушных шаров, которые перелетели через военно-демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и упали в Сеуле и близлежащей провинции Кёнги.

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По данным JCS, эти шары содержали различный мусор, в том числе окурки, бумагу и пластиковые пакеты.

JCS посоветовал людям не прикасаться к этим объектам и сообщать о них в ближайшие военные или полицейские органы, предупредив о возможной опасности от воздушных шаров.

Военные не сбивали воздушные шары, поскольку не исключали возможность того, что они могут содержать токсичные химикаты.

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Городские власти Сеула также заявили в воскресенье, что будет круглосуточно работать центр по чрезвычайным ситуациям для реагирования на подобные объекты.

 
фото: Yonhap
 
фото: Yonhap

Что предшествовало: Северная Корея в среду отправила более 150 воздушных шаров с мусором через межкорейскую границу.

Темы: КНДРЮжная Корея
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