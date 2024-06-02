Защитники уничтожили ночью 24 из 25 вражеских "Шахедов"

Силы обороны уничтожили ночью 24 из 25 запущенных россиянами "Шахедов", кроме того, оккупанты атаковали двумя ракетами.

Источник: командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

Прямая речь: "В ночь на 2 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатой ракетой "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской обл., зенитной управляемой ракетой С-300 с оккупированной Донетчины и 25-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым), районов Ейск и Приморско-Ахтарск – РФ".

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Детали: Защитники неба сбили 24 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.

Олещук добавил, что отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы.