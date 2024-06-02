Бригада "Лють" показала уничтоженный россиянами Волчанск

Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють" опубликовала видео из Волчанска на севере Харьковской области, за который идут бои.

Источник: бригада "Лють" в Facebook

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Дословно: "Волчанск. Кадры уничтоженного россиянами города".

Что предшествовало: 1 июня представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что Силы обороны контролируют около 70% территории Волчанска.

В то же время аналитический проект DeepState заявил, что северная часть Волчанска за три недели российского наступления практически стерта вражеской артиллерией. По данным проекта, 50-80% строительного фонда города уничтожено и не подлежит восстановлению.