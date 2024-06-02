Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны

Около 1,5 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные через ТЦК, ЦПАУ или приложение "Резерв+".

Источник: Минобороны

Детали: Больше всего военнообязанных пользуются для обновленных данных приложением "Резерв+".

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Как отметили в Минобороны, с 18 июня в приложении появится QR-код, и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа.

Среди тех, кто находится за рубежом, с 18 мая свои учетные данные через приложение "Резерв+" обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди стран-лидеров – Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Что предшествовало: 31 мая в Минобороны сообщали, что из 1.35 миллиона военнообязанных, которые обновили свои данные, почти 141 тысяча забронированы, более 80 тысяч имеют отсрочку, более 183 тысяч исключены из воинского учета.

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Также сообщалось, что учетные данные через приложение "Резерв+" обновили более 155 тысяч женщин.