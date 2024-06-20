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Rheinmetall получил крупнейший в истории заказ на боеприпасы, в том числе и для Украины

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 20 июня 2024, 17:51
Rheinmetall получил крупнейший в истории заказ на боеприпасы, в том числе и для Украины
ФОТО: GETTY IMAGES

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о получении крупнейшего в истории компании заказа на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов для Бундесвера.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании

Детали: Общая стоимость контракта на поставку боеприпасов составит около 8,5 млрд евро.

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Контракт был подписан 20 июня Аннетт Ленигк-Эмден, президентом Федерального ведомства Бундесвера по вопросам оборудования, информационных технологий и технической поддержки (BAAINBw), и представителями Rheinmetall.

Действующий рамочный контракт был значительно расширен. Основной целью заказа является пополнение запасов Бундесвера и его союзников, а также поддержка Украины.

Поставки должны начаться в начале 2025 года. Основным покупателем будет Германия, которая обеспечит часть поставок в Украину.

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Кроме того, в заказе также участвуют страны-партнеры – Нидерланды, Эстония и Дания.

В то же время был заключен первичный договор об отступлении от рамочного контракта для обеспечения загрузки мощностей нового завода, строящегося в Унтерлюссе в Германии, на этапе запуска.

Этот заказ также включает поставку снарядов калибра 155 мм в различных модификациях общей стоимостью около 880 млн евро. Поставки также запланированы на 2025 год.

В компании ожидают, что в ближайшие годы количество заказов будет расти и в дальнейшем.

"Мы рады крупнейшему заказу в новейшей истории нашей компании. Этот масштабный рамочный контракт подчеркивает ведущую роль Rheinmetall как поставщика боеприпасов в Германии и нашу позицию как крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов", – сказал председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер.

Ранее стало известно, что Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.

Перед этим компания получила крупный заказ на артиллерийские боеприпасы от страны-члена НАТО на сумму почти 300 млн евро.

В то же время Rheinmetall объявил, что получит более 130 млн евро от Европейского Союза на увеличение производства боеприпасов.

Темы: оружиеГерманияУкраинавойна
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