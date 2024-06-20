В ЕС сняли последнее препятствие для старта переговоров о вступлении Украины и Молдовы

Парламент Нидерландов в четверг 20 июня проголосовал за одобрение переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз, устранив последнее препятствие для формального начала этого процесса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: После решения нидерландского парламента в ЕС выполнены все шаги для проведения 25 июня межправительственной конференции - мероприятия, которое знаменует формальное начало переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы.

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Новое правительство Нидерландов во главе с Диком Схоофом ранее заявило, что поддерживает начало переговоров с обеими странами, но это решение требовало официального одобрения парламента.

Предыстория:

На прошлой неделе постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.

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