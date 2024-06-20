Польские военные сообщили о воздушном шаре РФ в своем воздушном пространстве
Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщило, что воздушный шар с территории РФ залетел в воздушное пространство Польши.
Источник: "Европейская правда"
Детали: За полетом воздушного шара, который движется в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши.
Объект движется курсом, который указывает на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов.
"Воздушный шар не представляет никакой угрозы для безопасности жителей района, в котором он движется", – отметили в командовании и добавили, что постоянно следят за развитием ситуации.
Напомним, в марте на севере Польши вблизи села Варкалки обнаружили неизвестный летательный объект, похожий на метеорологический шар. Впоследствии в этом же районе обнаружили еще два подобных шара.
В комментарии относительно первой находки министр обороны Польши сказал, что это, скорее всего, обычный метеорологический шар, но его исследуют также военные.
В польской полиции тогда заявляли, что метеорологические шары, которые упали на территории Польши, не вели разведывательную деятельность.