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Польские военные сообщили о воздушном шаре РФ в своем воздушном пространстве

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникЧетверг, 20 июня 2024, 20:08
Польские военные сообщили о воздушном шаре РФ в своем воздушном пространстве
Иллюстративная фотография - PAP

Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщило, что воздушный шар с территории РФ залетел в воздушное пространство Польши.

Источник: "Европейская правда"

Детали: За полетом воздушного шара, который движется в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши.

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Объект движется курсом, который указывает на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов.

"Воздушный шар не представляет никакой угрозы для безопасности жителей района, в котором он движется", – отметили в командовании и добавили, что постоянно следят за развитием ситуации.

Напомним, в марте на севере Польши вблизи села Варкалки обнаружили неизвестный летательный объект, похожий на метеорологический шар. Впоследствии в этом же районе обнаружили еще два подобных шара.

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В комментарии относительно первой находки министр обороны Польши сказал, что это, скорее всего, обычный метеорологический шар, но его исследуют также военные.

В польской полиции тогда заявляли, что метеорологические шары, которые упали на территории Польши, не вели разведывательную деятельность.

Темы: ПольшаРосcия
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