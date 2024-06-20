"Данные закрыты" – Клименко о количестве мужчин, пытавшихся бежать за границу

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что располагает информацией об общем количестве задержанных на границе мужчин призывного возраста в период с начала полномасштабного вторжения РФ, впрочем, эта информация закрыта.

Источник: Клименко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я ее не скажу (статистику беглецов – ред.), потому что эти цифры на сегодняшний день закрыты и они не отражают реальное положение дел, потому что тех людей, которых мы задерживаем в 15-20 или даже в 10 километрах от границы, мы тоже в эти цифры считаем".

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Детали: Министр также сообщает, что ежедневно пограничники задерживают десятки людей, пытающихся незаконно пересечь украинскую границу в направлении государств Евросоюза, в том числе через леса и реку Тису.

Прямая речь: "Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных за 5-10 километров от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30 И мы говорим не только о людях, которых хотят переплыть, или пройти лес, или пройти через горы. 15% таких наших граждан".