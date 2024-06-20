Расследователи обнаружили многочисленные факты шпионажа россиян в Северном море

Невоенные российские корабли были частью усилий Кремля по слежке за трубопроводами и кабелями в Северном море, причем в больших масштабах, чем считалось ранее.

Источник: совместное исследование бельгийской газеты De Tijd и организации Follow the Money (FTM), пишет "Европейская правда"

Детали: Расследование De Tijd и FTM охватило активность более тысячи гражданских судов под российским флагом в Северном море с 1 января 2004 года. Оно выявило 945 подозрительных действий вблизи объектов критической инфраструктуры, которые совершили 167 невоенных российских кораблей.

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"Подозрительные действия" происходили в экономических зонах стран Северного моря – Бельгии, Нидерландов, Дании, Германии, Великобритании и Норвегии. В основном российские корабли приближались к трубам и кабелям на расстояние до километра и задерживались там.

Из 945 таких действий 749 произошли в радиусе одного километра от трубопроводов, расположенных в Северном море. Еще 72 подозрительных действия произошли вокруг электрических кабелей, а остальные 124 – возле телекоммуникационных кабелей.

Кроме трубопроводов и кабелей, российские корабли также проплывали вблизи кораблей НАТО. Расследование выявило 278 случаев, когда российские корабли находились в радиусе 10 километров от кораблей Альянса в течение одного часа.

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Внимание на подозрительную активность судов, связанных с Россией (они не обязательно под российским флагом), страны с выходом в Северное море начали обращать после 2022 года. По информации De Tijd, западные спецслужбы следят за более чем 5600 гражданскими судами РФ, из них около 1500 проплывали возле Нидерландов и Бельгии.

В апреле Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Британии и Дания подписали Пакт о безопасности в Северном море, чтобы вместе лучше защищать инфраструктуру и беспрепятственно обмениваться информацией о возможной российской угрозе.