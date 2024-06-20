Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Расследователи обнаружили многочисленные факты шпионажа россиян в Северном море

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 20 июня 2024, 23:23
Расследователи обнаружили многочисленные факты шпионажа россиян в Северном море
Иллюстративное фото

Невоенные российские корабли были частью усилий Кремля по слежке за трубопроводами и кабелями в Северном море, причем в больших масштабах, чем считалось ранее.

Источник: совместное исследование бельгийской газеты De Tijd и организации Follow the Money (FTM), пишет "Европейская правда"

Детали: Расследование De Tijd и FTM охватило активность более тысячи гражданских судов под российским флагом в Северном море с 1 января 2004 года. Оно выявило 945 подозрительных действий вблизи объектов критической инфраструктуры, которые совершили 167 невоенных российских кораблей.

Реклама:

"Подозрительные действия" происходили в экономических зонах стран Северного моря – Бельгии, Нидерландов, Дании, Германии, Великобритании и Норвегии. В основном российские корабли приближались к трубам и кабелям на расстояние до километра и задерживались там.

Из 945 таких действий 749 произошли в радиусе одного километра от трубопроводов, расположенных в Северном море. Еще 72 подозрительных действия произошли вокруг электрических кабелей, а остальные 124 – возле телекоммуникационных кабелей.

Кроме трубопроводов и кабелей, российские корабли также проплывали вблизи кораблей НАТО. Расследование выявило 278 случаев, когда российские корабли находились в радиусе 10 километров от кораблей Альянса в течение одного часа.

ВИДЕО ДНЯ

Внимание на подозрительную активность судов, связанных с Россией (они не обязательно под российским флагом), страны с выходом в Северное море начали обращать после 2022 года. По информации De Tijd, западные спецслужбы следят за более чем 5600 гражданскими судами РФ, из них около 1500 проплывали возле Нидерландов и Бельгии.

В апреле Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Британии и Дания подписали Пакт о безопасности в Северном море, чтобы вместе лучше защищать инфраструктуру и беспрепятственно обмениваться информацией о возможной российской угрозе.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток

обновленоУАБы попали в терминал "Новой почты" в Харькове: есть погибший и 9 раненых, еще 9 человек ищут

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

обновлено от 11:35Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38

Проект Национального военного мемориального кладбища прошел государственную экспертизу

ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа

Все новости...
Росcия
Воздушный шар из России полетал над Польшей пять часов и вылетел
Белый дом: Договор о партнерстве между Россией и КНДР обеспокоен Китай
Высокий представитель ЕС поведал о деталях 14-го пакета санкций против России
Последние новости
19:40
Почти 60% французов уже проголосовали на парламентских выборах
19:21
обновляетсяВ Киеве и ряде областей тревога: ракеты с севера, работает ПВО
19:18
велоспортОтрыв снова побеждает: Вокелен выиграл 2 этап Тур де Франс
19:16
Зеленский заявил, что Украина в НАТО – это безопасность и для России: Будет желание мести
18:59
Попадание в харьковский терминал "Новой почты": посылки будут возмещены
18:36
В правительстве Фицо анонсировали его возвращение к работе после покушения
18:30
В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток
18:26
Формула-1Рассел выиграл Гран-при Австрии из-за аварии Норриса и Ферстаппена
18:19
обновленоУАБы попали в терминал "Новой почты" в Харькове: есть погибший и 9 раненых, еще 9 человек ищут
18:09
На севере Косово расклеили листовки с "верховным главнокомандующим" Вучичем
Все новости...
Реклама:
Реклама: