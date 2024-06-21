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На оккупированной Луганщине захватчики отбирают у гражданских легковые автомобили – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 21 июня 2024, 05:34
На оккупированной Луганщине захватчики отбирают у гражданских легковые автомобили – сопротивление
оккупанты, иллюстративное фото Getty Images

По данным национального сопротивления, на временно оккупированной Луганщине захватчики начали конфисковывать у гражданских транспортные средства, на этот раз - легковые автомобили.

Источник: ЦНС

Дословно: "Речь идет уже о легковых автомобилях. Поводом для конфискации может быть мельчайшее нарушение правил дорожного движения. Иногда даже и этого не нужно, чтобы избавиться от машины".

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Детали: Сопротивление отмечает, что такая практика оккупантов не является новой. Однако ранее оккупанты прибегали к конфискации спецтраспорта типа экскаваторов, тракторов и катеров.

Темы: Луганская областьоккупациятранспорт
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