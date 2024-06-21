Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минус 1 060 оккупантов и 54 артсистемы − потери России за сутки

Ирина БалачукПятница, 21 июня 2024, 07:48
Минус 1 060 оккупантов и 54 артсистемы − потери России за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях страны-агрессора России в войне против Украины − за минувшие сутки Силы обороны обезвредили более тысячи захватчиков, сожгли 14 танков и 35 ББМ оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 531 980 (+1 060) человек,
  • танков − 8 001 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 372 (+35) ед,
  • артиллерийских систем − 14 106 (+54) ед,
  • РСЗО − 1 106 (+1) ед,
  • средств ПВО − 861 (+2) ед,
  • самолетов − 359 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 260 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 2 298 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 181 (+47) ед,
  • специальной техники − 2 367 (+10) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновленоВ Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок

Досрочные выборы во Франции выиграли ультраправые - экзитполл

В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

обновлено от 11:35Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38

Проект Национального военного мемориального кладбища прошел государственную экспертизу

Все новости...
Росcия
Российское Минобороны заявило, что в Крыму и РФ якобы уничтожили 120 украинских дронов
РФ проиграет войну против Украины, если Запад мобилизует ресурсы для противостояния Кремлю – ISW
Politico: США позволяют Украине бить по пограничью РФ "где угодно" в случае угрозы атак
Последние новости
03:16
ISW: Запад должен разрушить путинскую теорию победы, потому что аппетиты будут расти
02:46
теннисЛюдмила Киченок — первая украинка, которая выиграла 10 титулов в парном разряде WTA
02:06
В Днепре прогремели взрывы
01:24
Нетаньяху: Израиль будет воевать в Секторе Газа пока не достигнет всех целей войны
00:33
Военные моряки спасли в Одессе пятерых человек, которых отнесло в море
23:55
Евро-2024Испания разгромно победила Грузию в 1/8 финала ЧЕ
23:29
Генштаб: В июне россияне потеряли три самолета, более 350 танков и 58 средств ПВО
23:19
фото, обновленоВ Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок
23:03
Уже 10 подписантов присоединились к коммюнике Саммита мира – Зеленский
22:55
Рютте в последней речи на посту премьера Нидерландов вспомнил о катастрофе МН17
Все новости...
Реклама:
Реклама: