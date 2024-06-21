Минус 1 060 оккупантов и 54 артсистемы − потери России за сутки
Пятница, 21 июня 2024, 07:48
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях страны-агрессора России в войне против Украины − за минувшие сутки Силы обороны обезвредили более тысячи захватчиков, сожгли 14 танков и 35 ББМ оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 531 980 (+1 060) человек,
- танков − 8 001 (+14) ед,
- боевых бронированных машин − 15 372 (+35) ед,
- артиллерийских систем − 14 106 (+54) ед,
- РСЗО − 1 106 (+1) ед,
- средств ПВО − 861 (+2) ед,
- самолетов − 359 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 260 (+0) ед,
- крылатых ракет − 2 298 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 181 (+47) ед,
- специальной техники − 2 367 (+10) ед.
Данные уточняются.