Вертолет Robinson R-66 разбился в России: есть погибшие
Пятница, 21 июня 2024, 09:59
Вертолет потерпел крушение в Амурской области РФ, есть погибшие.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: "Небольшой пятиместный Robinson R-66 разбился в Тындинском районе Амурской области. На борту было четыре человека. По предварительным данным, все погибли", - сообщили изданию в экстренных службах.
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Сообщается, что вертолет принадлежал местной лесозаготовительной компании.
"На борту были сотрудники лесозаготовительной компании. Они вылетели с производственной площадки", - сказали в экстренных службах РФ.