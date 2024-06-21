Вертолет Robinson R-66 разбился в России: есть погибшие

Вертолет потерпел крушение в Амурской области РФ, есть погибшие.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: "Небольшой пятиместный Robinson R-66 разбился в Тындинском районе Амурской области. На борту было четыре человека. По предварительным данным, все погибли", - сообщили изданию в экстренных службах.

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Сообщается, что вертолет принадлежал местной лесозаготовительной компании.

"На борту были сотрудники лесозаготовительной компании. Они вылетели с производственной площадки", - сказали в экстренных службах РФ.