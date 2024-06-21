Кулеба: Разговор с Китаем о прекращении войны в Украине продолжится

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина и Китай продолжат разговор о прекращении захватнической войны России, ведь Пекин увидел "впечатляющий масштаб" Саммита мира, который состоялся.

Источник: Кулеба говорил в эфире телемарафона, передает "Европейская правда"

Детали: Комментируя отсутствие Китая на Саммите мира в Швейцарии, глава МИД выразил мнение, что решающим фактором для КНР при принятии этого решения стала принципиальная позиция Украины, что там не будет РФ, поскольку, по мнению Киева, это был бы безрезультатный саммит.

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Прямая речь Кулебы: "Мы знаем, что в Пекине очень внимательно изучают результаты Саммита мира. Там увидели, насколько впечатляющим стал его масштаб. И я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем о прекращении войны в Украине".

Министр отметил, что КНР постоянно подчеркивает, что не считает Украину враждебным государством и хочет мира, и это позиция, с которой можно работать.

"Она не идеальна. У нас есть вопросы, которые мы откровенно озвучиваем. Я говорил об этом с министром иностранных дел Китая. Но со всеми надо работать", – отметил он.

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Предистория:

Ранее Швейцария заявила, что общается с Россией и собирается обсудить итоги Саммита мира, который прошел 15-16 июня, с РФ, КНР и другими не участвовавшими в нем странами.

Напомним, участники Глобального саммита мира в Швейцарии обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

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