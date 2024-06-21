Совет ЕС официально одобрил старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой

Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, межправительственные конференции для запуска переговоров состоятся 25 июня, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на страницу бельгийского председательства в X (Twitter)

Дословно из заявления: "Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге".

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Детали: Сообщается, что Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой − на 18:00.

Объявление появилось вскоре после аналогичного сообщения от источников.

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