Совет ЕС официально одобрил старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой
Пятница, 21 июня 2024, 13:27
Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, межправительственные конференции для запуска переговоров состоятся 25 июня, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на страницу бельгийского председательства в X (Twitter)
Дословно из заявления: "Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге".
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Детали: Сообщается, что Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой − на 18:00.
Объявление появилось вскоре после аналогичного сообщения от источников.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 14 июня постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.
- Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.