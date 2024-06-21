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Российская ПВО сбила свой же вертолет – провоенные блогеры РФ

Валентина РоманенкоПятница, 21 июня 2024, 13:40
Российская ПВО сбила свой же вертолет – провоенные блогеры РФ
Ka-29. Иллюстративное фото из Википедии

Сразу несколько российских милитаристских телеграм-каналов сообщили о сбитом вертолете Ка-29 в районе Анапы Краснодарского края РФ.

Источник: российская служба ВВС

Дословно телеграм-канал "Тринадцатый": "В Анапе наше же ПВО сбило наш же вертолет. Ка-29 занимался поиском БЭКов (безэкипажных катеров), один из наших „Панцирей" нанес удар по вертолету (по предварительной версии, из-за неисправности системы „свой-чужой")".

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Детали: О сбитом вертолете сообщили и другие провоенные российские источники. По их данным, в результате круения погибли четыре человека.

"Вечного полета, братья", — говорится в телеграм-канале "Воевода вещает". Там выложена фотография Ка-29.

Минобороны России официальных заявлений по поводу сбитого российского вертолета не делало.

Темы: Росcия
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