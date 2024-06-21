По всей Украине объявляли тревогу: с Саваслейки взлетал МиГ
Пятница, 21 июня 2024, 14:02
Днем 21 июня в столице и во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К она длилась примерно полчаса.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".
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Детали: В 14.07 Воздушные силы предупредили о скоростной цели из Харьковской области в направлении Днепропетровщины.
Обновлено: В 14.25 был объявлен отбой.