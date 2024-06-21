Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине объявляли тревогу: с Саваслейки взлетал МиГ

Валентина РоманенкоПятница, 21 июня 2024, 14:02
По всей Украине объявляли тревогу: с Саваслейки взлетал МиГ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Днем 21 июня в столице и во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К она длилась примерно полчаса.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

Реклама:

Детали: В 14.07 Воздушные силы предупредили о скоростной цели из Харьковской области в направлении Днепропетровщины.

Обновлено: В 14.25 был объявлен отбой.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Десятки российских планерных бомб упали на территории РФ – WP публикует доказательства

В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы

фото, обновленоВ Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок

Досрочные выборы во Франции выиграли ультраправые - экзитполл

В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

Все новости...
воздушная тревога
В Украине звучала воздушная тревога из-за российского МиГа
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
Воздушные силы сообщали об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
Последние новости
10:20
Россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: 2 человека погибли, еще 8 ранены
10:15
фото, видео Готовили беспорядки и захват ВР − СБУ сообщила о задержании провокаторов
10:00
Евро-2024Франция сыграет с Бельгией, Словения встретится с Португалией: расписание матчей дня на ЧЕ
09:59
Курс валют на 1 июля: доллар и евро подешевели
09:57
В Германии полицейские застрелили иранца, который набросился на них с ножом
09:52
фотоИз-за ночной атаки россиян на Днепр пострадали 7 человек, среди них подросток
09:51
Ученые нашли связь между тревожностью и болезнью Паркинсона после 50 лет
09:50
Во Франции три человека погибли в аварии самолета: мог зацепиться за высоковольтную линию
09:47
В Украину больше всего новых электромобилей ввезли из Китая
09:28
фото Ракетная атака 30 июня: в Киевской области 3 раненых, повреждены дома и 15 машин
Все новости...
Реклама:
Реклама: