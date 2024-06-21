Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил, что Байдену не стоило обещать Украине членства в НАТО

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 21 июня 2024, 15:09
Трамп заявил, что Байдену не стоило обещать Украине членства в НАТО
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Претендент на кресло президента США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членства в НАТО.

Источник: Трамп сказал в эфире подкаста All In, передает "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО - это будет реальной проблемой для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась".

Реклама:

Детали: По его словам, "Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из неправильных вещей - он сказал, что Украина пойдет в НАТО".

"Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну", - отметил Трамп.

Трамп в очередной раз заявил, что если бы он оставался президентом США, полномасштабная война России не началась бы.

ВИДЕО ДНЯ

"Четыре года никто даже не говорил, что Россия пойдет на Украину.  Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома), они начали выстраиваться у границ. 

И я подумал, что Путин, видимо – он хороший переговорщик – я думал, что он делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали... Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит – они сумасшедшие", – сказал Трамп.

Предыстория:

Темы: ТрампБайденУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Готовили беспорядки и захват Рады − СБУ сообщила о задержании провокаторов

Польша ограничила пропуск украинских грузовиков через границу

Десятки российских планерных бомб упали на территории РФ – WP публикует доказательства

В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы

фото, обновленоВ Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок

Досрочные выборы во Франции выиграли ультраправые - экзитполл

Все новости...
Трамп
Трамп угрожает свернуть дальнейшую помощь Украине "еще до того, как зайдет в Белый дом"
CNN обнародовал правила дебатов Байдена и Трампа
Трамп в Капитолии критиковал пакет помощи Украине
Последние новости
11:27
“Возможно, мы сейчас пойдем вперед”. Репортаж из села Липцы, о котором мечтают россияне
11:23
"Внешнее воздействие на энергообъект": в Белгородской области начались проблемы с электричеством
11:22
Bitcoin повзрослел: торговля криптовалютой на выходных достигла рекордно низкого уровня
11:17
В ОВА рассказали о состоянии раненых в Харькове: в больницах находится 8 человек
11:15
CNN: Семья призвала Байдена не сниматься с выборов и наказать помощников
11:07
На фронте погиб боевой медик и волонтер из Британии Питер Фуше
11:02
В ЕС вступили в силу повышенные импортные пошлины на зерно из РФ и Беларуси
10:51
Из-за обстрелов есть новые обесточивания в 3-х областях, на энергообъекте погиб работник - Минэнерго
10:20
Россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: 2 человека погибли, еще 8 ранены
10:17
"Укрнафта" построит скважины глубиной 4,5 км
Все новости...
Реклама:
Реклама: