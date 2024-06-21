Трамп заявил, что Байдену не стоило обещать Украине членства в НАТО

Претендент на кресло президента США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членства в НАТО.

Источник: Трамп сказал в эфире подкаста All In, передает "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО - это будет реальной проблемой для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась".

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Детали: По его словам, "Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из неправильных вещей - он сказал, что Украина пойдет в НАТО".

"Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну", - отметил Трамп.

Трамп в очередной раз заявил, что если бы он оставался президентом США, полномасштабная война России не началась бы.

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"Четыре года никто даже не говорил, что Россия пойдет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома), они начали выстраиваться у границ.

И я подумал, что Путин, видимо – он хороший переговорщик – я думал, что он делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали... Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит – они сумасшедшие", – сказал Трамп.

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