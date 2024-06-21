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СМИ: в трех странах Балкан внезапно исчез свет

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 15:39
СМИ: в трех странах Балкан внезапно исчез свет
Иллюстративное фото: Getty Images

Местные СМИ пишут, что практически во всей Боснии и Герцеговине, Черногории и Хорватии неожиданно исчезло электроснабжение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ

Детали: Черногорский оператор электросети CEDIS объявил, что без света остались практически все населенные пункты на территории страны из-за исчезновения напряжения, сообщает Vijesti. Из более крупных городов со снабжением остаются лишь Плевля и Жабляк.

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Боснийское Klix.ba пишет, что свет пропал в большей части Боснии и Герцеговины, в том числе в Сараево. Комментария от оператора системы пока нет.

Хорватское Jutarnji List рассказывает, что света нет и на ряде хорватских островов и многих городах на побережье Адриатического моря, в том числе в Дубровнике и Сплите.

Неприятность рискует стать серьезным испытанием в условиях летней жары с температурами около 35℃, хотя у многих важных учреждений, как больницы, есть свои генераторы.

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Неофициально издание получило информацию от инсайдера из хорватского оператора энергосистемы о том, что проблемы начались с Черногории, а после того в других двух странах.

Подобной масштабной неисправности еще никогда не было. Диспетчеры всех трех стран пытаются выяснить, что именно произошло и как поднимать систему, поскольку ни для одной из стран она не является изолированной.

Причины проблемы пока неизвестны, звучат предположения, что на фоне жары резко возросло потребление и имеющихся мощностей не хватило.

В прошлые сутки в Польше и Чехии некоторые населенные пункты остались без света из-за гроз и урагана, в Чехии погибла женщина.

Темы: ХорватияЧерногорияБоснияэлектроэнергия
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