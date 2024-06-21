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На фронте с начала суток произошло 64 столкновения с оккупантами – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 21 июня 2024, 15:42
На фронте с начала суток произошло 64 столкновения с оккупантами – Генштаб
Иллюстративное фото: Генштаб в Фейсбуке

За текущие сутки российские оккупанты уже совершили более 60 атак на фронте, больше всего - на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого соприкосновения достигло 64. Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском направлении".

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Детали: На Харьковском направлении оккупанты применяли КАБы с направления Белгорода (РФ) по районам Липцев, Зеленого и Нескучного.

На Купянском направлении общее количество атак врага - 8, из них - 2, в районе Синьковки, еще продолжаются.

На Лиманском направлении боестолкновения идут в районах Серебрянского леса и Невского. Сейчас уже 4 раза оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.

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Продолжаются бои в районе Верхнекаменского на Северском направлении. Сейчас это уже восьмая попытка атаковать на направлении, предыдущие - отбиты.

Также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районах Калиновки и Часового Яра. В общем, враг пытался продвинуться на этом направлении уже 8 раз, из них 3 боестолкновения еще продолжаются.

Сейчас наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Воздвиженка, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское - районы в которых сейчас отражаются атаки россиян. Всего на направлении пока количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 25.

На Кураховском направлении в настоящее время активных штурмовых действий противник не проводит. Атаки в районах Константиновки и Парасковиевки отбиты.

Темы: войнаГенштаб
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